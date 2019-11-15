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Instagram начал скрывать количество лайков пользователей по всему миру

05:15, 15 ноября 2019
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в сообщении Instagram.

«Если вы участвуете в нем (тестировании — ред.), то больше не увидите количество лайков и просмотров под фото и видео в вашей ленте, если они опубликованы не вами», — заявили в компании.

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Отмечается, что отзывы о новой функции из первых стран, где ее ввели — Австралии, Канады, Новой Зеландии, Бразилии, Ирландии, Италии и Японии — были положительными. В то же время в Instagram отметили, что это глобальное изменение, поэтому его проверка продолжится, чтобы «узнать больше от глобального сообщества».

Таким образом Instagram хочет поощрить пользователей не гнаться за количеством лайков, а сосредоточиться собственно на контенте.

Также в соцсети добавили, что понимают ценность счетчика лайков для некоторых пользователей, поэтому Instagram работает над новыми функциями, которые позволят «продемонстрировать ценность» того или иного аккаунта.

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Теги: #мессенджер Instagram