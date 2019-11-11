Ученые определили более точную скорость, с которой расширяется Вселенная

Как оказалось, процесс расширения происходит медленнее, чем считалось.

Команда из Университета Клеменсона и нескольких других институтов по всему миру изучили данные гамма-излучения, которые были собраны телескопом Ферми и наземным атмосферным телескопом Черенкова, а также информацию о межгалактическом фоновом свете. Это позволило им по-новому оценить так называемую «Постоянную Хаббла».

Как пишет Newsweek, гамма-лучи — наиболее энергичная форма электромагнитной радиации. Длина ее волн самая короткая. Тем временем, фоновый межгалактический свет представляет собой радиацию, накопленную во Вселенной от активности галактических ядер и процесса формирования звезд. Взаимодействие между гамма-лучами и таким светом формирует своеобразную сигнатуру, за которой ученые могут наблюдать. Благодаря этому они смогли рассчитать постоянную Хаббла, которая, по их мнению составляет примерно 67,5 километров каждую секунду на мегапарсек.

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Мегапарсек – это миллион парсек, единица длины, которую используют для оценки больших расстояний между объектами за пределами Солнечной системы. Один парсек – это примерно то же самое, что и 19 триллионов миль или 3,26 световых лет.

«Суть космологии в том, чтобы понять эволюцию нашей Вселенной, как она развивалась в прошлом, что она делает сейчас и что произойдет в будущем», - пояснил профессор физики и астрономии Университета Клеменсона Марко Ахелло.

«Наши знания основаны на ряде параметров включительно с постоянной Хаббла, которые мы хотим замерить как можно точнее. В этом исследовании наша команда проанализировала собранные данные с орбитальных и наземных телескопов, чтобы по-новому оценить, как быстро расширяется Вселенная», - добавил он.

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Ученые знают, что Вселенная расширяется, со времен, когда американский астроном Эдвин Хаббл открыл, что галактики удаляются друг от друга со скоростью, связанной с расстоянием до Земли. Можно проще себе представить это открытие, если представить шарик (символизирует Вселенную), покрытую пятнышками (обозначение галактик). С надуванием шарика точки будут удаляться друг от друга. Хаббл рассчитал, что расширение Вселенной происходит со скоростью 500 километров каждую секунду на мегапарсек.

Теперь новый расчет этого показателя с помощью более совершенных современных технологий свидетельствует, что расширение происходит значительно медленнее, чем считал Хаббл.