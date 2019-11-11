Сегодня можно будет наблюдать редкое небесное шоу – транзит Меркурия перед Солнцем (видео)

Полностью увидят транзит Меркурия в Соединенных Штатах, Канаде, центральной и южной Америке, а частично – в Европе и Африке.

Сегодня в небе можно наблюдать редкое явление - транзит Меркурия перед Солнцем.

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Как говорится в сюжете ТСН, такое происходит лишь 13 раз за столетие. Ученые прогнозируют – ныне действо продлится 5 часов. Меркурий, который в три сотни раз меньше, чем Солнце, пройдет перед ним. Разглядеть это невооруженным глазом почти невозможно, поэтому астрономы советуют воспользоваться телескопом с солнечными фильтрами.

Полностью увидят транзит Меркурия в Соединенных Штатах, Канаде, центральной и южной Америке, а частично – в Европе и Африке.

В Киеве наблюдать за небесным шоу можно будет после обеда. В следующий раз транзит Меркурия можно будет увидеть только в 2032 году, предупреждают астрономы.