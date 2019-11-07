Ученые создали искусственные "подсолнухи", которые вращаются за Солнцем и генерируют энергию

Разработчики утверждают, что их изобретение на 400% эффективнее в солнечной энергетике, чем обычные панели.

Созданные учеными в США искусственные "подсолнухи" имеют диаметр меньше миллиметра. Они могут наклоняться в направлении источника света и генерировать солнечную электроэнергию. Устройства получили название SunBOT. Они на 400% более эффективны, чем стационарные панели.

Об этом пишет Newsweek, добавляя, что изобретение может быть перспективной технологией для солнечной энергетики. Его могут использовать даже на космических кораблях. Команда исследователей во главе с учеными из Калифорнийского университета, искали способ повысить эффективность солнечных панелей, повторяя поведение природы.

Читайте такжеУголь вымирает: его использование в США стало дороже ветровой и солнечной энергии

В частности, их заинтересовало явление фототропизма. Это когда растение поворачивается листьями к Солнцу, оптимизируя получение энергии. Авторы исследования утверждают, что добились такого поведения у синтетических материалов, хотя это был "большой вызов". Впрочем, проблемы удалось решить. Команда разработала полимер, который реагирует на воздействие света. Система, которую авторы назвали SunBOT, способна самостоятельно мгновенно выявлять и отслеживать источник света. Она делает это в спектре температур без подачи энергии или какого-либо человеческого вмешательства.

Исследователи использовали свой новый полимер для создания «стебли». На него, словно "цветок", они поместили материал, который обычно используется на поверхности солнечных панелей.

Читайте такжеКитай планирует запустит первую космическую электростанцию

Когда команда ставила SunBOT под лучи света, полимер начинал нагреваться и сжиматься. Таким образом, стебель изгибался, подставляя "цветок" под свет.

Команда испытала свои искусственные подсолнухи, чтобы проверить, насколько они эффективны в генерации солнечной электроэнергии. Как оказалось, по сравнению с материалами без способности фототропизма они были эффективнее на 400%.