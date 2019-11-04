Миллион муравьев выжили в ядерном бункере благодаря каннибализму

Насекомые годами не могли выбраться из бункера без еды, света и тепла, но все равно построили большой муравейник внутри.

Колония из примерно миллиона муравьев оказались в ловушке в ядерном бункере. Но, по словам ученых из Польши, проведя там много лет, они все же смогли выжить и выбраться.

Муравьи, у которых не было источника пищи в бетонном подземелье, ели мертвые тела своих соплеменников. Их впервые обнаружили в 2013 году, - пишет Newsweek. Колония состояла исключительно из рабочих муравьев. Это означает, что они не могли размножаться. Как колония смогла стать настолько большок, остается загадкой.

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В своем исследовании ученые теперь пытаются понять, как она функционировала. Кроме того, ученые установили путь для побега из бункера, чтобы посмотреть, покинут ли его муравьи, если у них будет выбор после стольких лет. Команда во главе с Войцехом Чеховским из Музея и Института зоологии Польской академии наук проводили наблюдения за летучими мышами, которые жили в заброшенном ядерном бункере советских времен. Там ученые столкнулись с муравьями, которые жили в отсеке, где когда-то хранили боеприпасы. Насекомые не имели доступа к внешнему миру и, скорее всего, попали в бункер из муравейника, расположенного над вентиляцией. Упав вниз, они оказались в ловушке.

Но когда ученые вернулись на место своего исследования через два года, то увидели, что колония муравьев не просто до все еще там. Она стала значительно многочисленнее вопреки тому, что в бункере не было источника пищи, света и тепла.

В 2016 году ученые решили исследовать поведение муравьев. Они установили балку, которая вела к другой вентиляционной трубе. Таким образом, у муравьев появилась возможность выйти из бункера. Через год исследователи вернулись и увидели, что колония почти исчезла. Команда исследовала брошенные трупы насекомых. На них ученые обнаружили следы от укусов и дыры. В основном они были в районе брюшка. По мнению исследователей, это указывает на то, что муравьи ели трупы умерших, чтобы выжить.

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Получив путь для бегства по установленной балке, большинство муравьев вернулись в муравейник снаружи, из которого они происходили.

"Выживание и разрастание колонии в бункере без возможности давать потомство, вероятно, было возможным благодаря постоянному снабжению новых особей из внешнего муравейника, а также благодаря накоплению трупов. Последние служили неиссякаемым источником пищи, который позволил выжить муравьям в ловушке при неблагоприятных условиях", - считают ученые.