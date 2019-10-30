Newsweek: Человечество может быть единственной цивилизацией во Вселенной

Жизнь на Земле развилась благодаря ряду событий, которые произошли только один раз за всю историю, что указывает на полную случайность появления живых организмов.

Мы одни в целой Вселенной? Ответ на вопрос сводится к рассуждениям о том, что разум – это вероятное следствие естественного отбора или маловероятная случайность. По определению вероятные события происходят часто, а маловероятные – наоборот или вообще только один раз. История нашей эволюции гласит, что много ключевых изменений, среди которых не только разум, но и появление животных, многоклеточных организмов, фотосинтеза и жизни как таковой, были уникальными разовыми событиями. А их вероятность очень низкая.

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Наша эволюция была чем-то вроде победы в лотерею или даже чего-то еще менее возможного. Об этом на страницах Newsweek пишет старший лектор палеонтологии и эволюционной биологии Университета Бата Ник Лонгрич.

Вселенная потрясающе огромная. Млечный путь содержит в себе более 100 миллиардов звезд. А в видимом диапазоне, который человечество способно наблюдать, существуют триллионы галактик. Даже если пригодные для жизни миры редки, их все равно достаточно много. Ведь планет не меньше, чем звезд. Это означает, что где-то там существует огромное количество форм жизни. И где же все? Это парадокс Ферми. Вселенная большая и старая. Было достаточно много времени для развития разума. Но нигде нет его признаков.

Возможно, его появление просто маловероятно? К сожалению, у человечества нет возможности изучать внеземную жизнь, чтобы дать ответ на этот вопрос. Но можно изучить более чем 4,5 миллиарда лет истории Земли, чтобы посмотреть, где эволюция повторяет или не повторяет себя.

Эволюция иногда повторяется с разными видами, которые независимо приходят к подобным результатам. Если такое происходит часто, тогда человеческий случай, наверное, был вероятным или даже неизбежным. Автор замечает, что существует чрезвычайно большое количество примеров конвергентной эволюции. Вымерший в Австралии тилацин имел такую же сумку, как и у кенгуру. Но он был больше похожим на волка, хотя эволюционировал в рамках другой ветви млекопитающих. Существуют также сумчатые кроты, муравьеды, белки-летяги. Интересно то, что вся эволюционная история Австралии с возникновением многообразия млекопитающих после вымирания динозавров повторяет события на других континентах.

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Другие удивительные примеры конвергенции включают дельфинов и вымерших ихтиозавров, у которых возникли схожие формы для передвижения в воде. А птицы, летучие мыши и птеродактили подобным образом научились летать. Конвергенция наблюдается и на уровне отдельных органов. Глаза появились не только у хребетных, но и у членистоногих, осьминогов и пресмыкающихся. Все они также независимо друг от друга развили челюсти. Ноги развились конвергентно у позвоночных, осьминогов и четырех видов рыб.

Но трюк в том, что все эти параллельные изменения произошли в пределах одного царства эуметазои. В него входят все сложные существа с симметрией, ртом, кишечником, мышцами и нервной системой. Различные представители настоящих многоклеточных развивали подобные решения аналогичных проблем. Но общее строение тела, которое сделало это возможным, уникально. Сложные животные эволюционировали лишь один раз за всю историю жизни. А значит они были чем-то маловероятным.

На удивление много важных событий в нашей истории эволюции были уникальными и, наверное, маловероятными. Такими автор называет появление костного скелета у позвоночных, который позволил крупным животным ходить по суше. Ядерные клетки, из которых состоят все животные и растения, эволюционировали лишь один раз. Половое разделение тоже. Возникновение фотосинтеза, который расширил доступ живых организмов к энергии и стал причиной появления кислорода, — тоже разовое событие. С такой точки зрения, интеллект человеческого уровня – тоже случайность. Существуют сумчатые волки и кроты, но нет сумчатых людей.

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Есть места, где эволюция повторяется и где не повторяется. Если смотреть только на конвергенцию, складывается впечатление неизбежности жизни. Она кажется правилом, которое доказывает, что эволюция вероятна. Но если посмотреть за эволюционные изменения, которые были неконвергентными, то становится очевидным, что были важные и сложные адаптации, которые не повторяются. А значит они случайные.

Важно и то, что все эти события взаимосвязаны. Люди не могли эволюционировать до тех пор, пока у рыб не появились кости, которые позволили бы им выползти на сушу. Существ со скелетами не было бы без появления настоящих многоклеточных животных. Последним для появления были нужны сложные клетки. И такие клетки не возникли бы без кислорода, который, в свою очередь, стал распространенным благодаря фотосинтезу. Ничего из этого не случилось бы без эволюции жизни с рядом разовых событий. Все живые организмы происходят от общего предка. Поэтому, насколько человечеству известно, жизнь произошло лишь раз.