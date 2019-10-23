Эксперты по кибербезопасности предупреждают об обнаруженных уязвимостях в устройствах интернета вещей

По мнению специалистов ESET, под прицелом киберпреступников могут оказаться как любые домашние устройства, так и технологии "умного" города.

Международный разработчик антивирусного программного обеспечения – словацкая компания ESET предупреждает об обнаруженных уязвимостях в устройствах интернета вещей, которые могут быть использованы киберпреступниками для заражения системы и похищения данных жертв.

Об этом сообщается на сайте компании.

«В большинстве случаев устройства интернета вещей имеют уязвимости, которые киберпреступники могут использовать для заражения системы и похищения данных жертвы. В частности, в прошлом году было выявлено масштабную операцию для скрытой добычи криптовалют с использованием домашних роутеров», – говорится в сообщении.

Читайте такжеМіжнародна IT-компанія попереджає про низку шпигунських атак на урядові та дипломатичні установи Східної ЄвропиПо данным ІТ-специалистов ESET, целью злоумышленников могут стать «умные» счетчики, которые используются для точного контроля потребленной электроэнергии, газа и воды. В случае заражения устройств киберпреступники могут получить доступ к системам приборов и управлять ими.

Кроме того, по данным ESET, под прицелом хакеров могут оказаться технологии «умного» города, которые предполагают широкое использование информационно-телекоммуникационных технологий для управления электроснабжением, коммунальными услугами и транспортной инфраструктурой и позволяют экономить расходы, сокращать вредоносное воздействие на окружающую среду и т.д.

«В большинстве случаев при реализации подобных проектов («умного» города – УНИАН) заботятся только о доступности и использовании новейших технологий, забывая о вопросах безопасности. Однако, с ростом взаимосвязи между всеми важными системами города, реализация мер по кибербезопасности должна стать приоритетной задачей, от успеха которой зависит бесперебойное функционирование всех процессов города и соответственно уровень качества жизни его жителей», – добавили ІТ-специалисты.

В компании напомнили, что в Украине уже было зафиксировано несколько кибератак на государственном уровне, в результате которых пострадали целые отрасли экономики.

«В частности, стоит упомянуть атаку хакеров на украинские энергетические компании в 2015 году, которая вызвала отключение электроэнергии на несколько часов. Кроме этого, еще одним известным примером стало распространение целенаправленного вредоносного кода для подрыва важных промышленных процессов в 2017 году», – приводится информация на сайте компании.

Также, согласно сообщению, ІТ-специалисты обнаружили по меньшей мере два случая распространения вредоносных программ для скрытого майнинга криптовалют на зараженных системах управления электростанциями. Кроме финансовых затрат и создания проблем электроснабжения, процесс майнинга криптовалют потребляет значительное количество энергии, что приносит вред окружающей среде.

Как сообщал УНИАН, по данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тысяч новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.