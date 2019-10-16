Галактика Млечный путь активно «всасывает» космические газы

Ученые NASA заметили, что наша галактика притягивает значительно большее количество газов, чем она теряет.

Чрезвычайно большое количество космических газов притекает в галактику Млечный путь. Астрономы заметили этот процесс, но причина, которая стоит за феноменом, остается загадкой.

Как сообщает Newsweek, данные телескопа Hubble за примерно 10 лет доказывают приток космических газов в галактику. Особенно это подтверждает Спектрограф космического происхождения (COS) на борту телескопа.

«Млечный путь – экономная галактика. Сверхновые звезды и сильные звездные ветры сдувают газы из галактического диска. Но эти газы притекают обратно, чтобы образовать новые поколения звезд», - объясняют ученые программы Hubble.

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Этот процесс длится уже миллиарды лет. Однако не понятно, почему возникает избыток газов вместо сохранения определенного равновесия. Ученые допускают, что одно из теоретических объяснений такой несбалансированности Млечного пути может скрываться в межгалактической среде. Это масса водорода, которая якобы существует в пространстве между разными галактиками. С другой стороны, Млечный путь может использовать свою гравитацию для «выкачивания» газовых резервов с других, меньших по размеру галактик поблизости.