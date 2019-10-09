Физик создал калькулятор, предвещающий события в случае попадания Земли в черную дыру

В общем, инструмент способен просчитать сценарии поглощения черной дырой любого объекта.

Физик элементарных частиц создал онлайн-инструмент, который позволяет определить, что произойдет, если Земля или любой другой астрономический объект затянет в черную дыру. Автором выступил Альваро Диез из Университета Варшавы в Польше. Инструмент показывает пользователю различные параметры, такие как количество энергии, которая будет выделена во время столкновения объектов разного размера.

Как пишет Newsweek, калькулятор, к примеру, показывает, что столкновение Земли с супермасивной черной дырой вроде Стрельца А, которая расположена в центре нашей галактики, повлечет выброс 32,2 * 1030 мегаджоулей энергии.

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«Такие события настолько огромные, что мы не можем даже представить себе их размер. Такое большое количество энергии даже нет с чем сравнить. Черные дыры очень компактны, но чрезвычайно сильная гравитационная сила окружает их. Скорость, сила и энергии, связанные со всем, что приближается к ним, вне нашего воображения», - сказал Диез.

По его словам, он создал калькулятор, вдохновленный несколькими открытиями, связанными с черными дырами в последнее время.