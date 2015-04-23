Автоконцерн Honda представил свой первый самолет
17:43, 23 апреля 2015Наука и IT
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Японский автомобильный концерн Honda Motor провел презентацию первого самолета собственной сборки.
REUTERS
Презентация прошла в аэропорту Токио, передает Би-би-си. В сообщении компании уточняется, что легкий самолет, получивший название HondaJet, спроектирован ее дочерним предприятием Honda Aircraft Company. Он предназначен для деловых поездок. Однако его стоимость пока не сообщается.
В ближайшие недели самолет покажут потенциальным покупателям как минимум в 13 странах: перемещаться между ними он будет самостоятельно. Ожидается, что всего в ходе этого турне самолет пролетит около 48 тыс. км.
Компания отмечает, что самостоятельно спроектировала и производит не только фюзеляж самолета, но и реактивные двигатели для него.
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