Автоконцерн Honda представил свой первый самолет

Презентация прошла в аэропорту Токио, передает Би-би-си. В сообщении компании уточняется, что легкий самолет, получивший название HondaJet, спроектирован ее дочерним предприятием Honda Aircraft Company. Он предназначен для деловых поездок. Однако его стоимость пока не сообщается.

В ближайшие недели самолет покажут потенциальным покупателям как минимум в 13 странах: перемещаться между ними он будет самостоятельно. Ожидается, что всего в ходе этого турне самолет пролетит около 48 тыс. км.

Компания отмечает, что самостоятельно спроектировала и производит не только фюзеляж самолета, но и реактивные двигатели для него.