В NASA нашли признаки жизни на спутнике Сатурна

Ученые заметили на далеком космическом теле органические соединения, которые лежат в основе жизни на Земле.

В NASA заявили об обнаружении органических соединений на спутнике Сатурна под названием Энцелад. Исследователи убеждены, что открытие – это очередное «зеленый свет» для потенциального существования жизни на ледяном космическом теле.

Как пишет Newsweek, на Земле эти соединения служат строительными блоками для жизни. Если на Энцеладе происходят аналогичные процессы, это может означать, что на спутнике тоже существует жизнь. Соединения были найдены в данных миссии Cassini. Этот аппарат долетел до Сатурна и провел исследование в сентябре 2017 года. Он погиб, войдя в атмосферу планеты. Но перед феерической смертью, Cassini провел три последних пролета мимо Энцелада, во время которых он прошел сквозь шлейф, который тянется за спутником.

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Анализируя полученные данные, исследователи из США и Германии теперь смогли идентифицировать молекулы на дольках льда в шлейфе. Как оказалось, это азот и соединения с содержанием кислорода. На Земле эти соединения образуют аминокислоты, из которых построено все живое.

Шлейфы на Энцеладе формируются в гидротермальных отверстиях, через которые материалы из ядра спутника потоком вырываются в космическое пространство. Считается, что между ледяным покровом и каменистым ядром на Энцеладе существует большой водяной океан. Из-за этого спутник оказался среди потенциальных мест, где может существовать внеземная жизнь в пределах Солнечной системы.

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На Земле гидротермальные отверстия на дне океана заполнены жизнью. Многие ученые считают, что именно в таких местах на нашей планете все и началось. Поскольку здесь химические реакции привели к образованию строительных блоков, из которых потом сформировались организмы. Если аналогичные реакции произошли в гидротермальных отверстиях на Энцеладе, это может означать, что на спутнике Сатурна существует жизнь.