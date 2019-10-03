"Черная смерть": Россия оказалась источником средневековой чумы

На территории РФ ученые нашли древнейший штамм чумной палочки.

"Черная смерть" – вторая по историческим перечнем пандемия чумы – в свое время выкосила около половины населения Европы. Теперь международная команда ученых нашла возможное место происхождения ее возбудителя. Оно расположено на территории современной Российской Федерации.

Об этом пишет Science Alert со ссылкой на работу, обнародованную в журнале Nature Communications.

Так, ученые воссоздали своеобразное "генеалогическое дерево" бактерии, исследуя останки зараженных людей из разных стран.

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"Эти данные указывают на проникновение Y. pestis - чумной палочки - в Европу через восток", - сказала архегенетик Мария Спиру из Института Макса Планка. Она отметила, что судя по всему, один штамм был "предком" всех остальных бактерий, которые впоследствии вызвали вторую пандемии чумы.

Исследователи говорят, что древнейший штамм чумной палочки родом из России, а именно из татарстанского города Лаишево в Поволжье.

В то же время ученые подчеркивают, что подобные выводы всегда ограничены количеством исследуемых останков, поэтому, возможно, чумная палочка могла иметь и более давних предков в другом месте, впрочем, пока о них неизвестно.