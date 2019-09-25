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Галки распознают безопасных и опасных людей и запоминают их – ученые

12:29, 25 сентября 2019
Наука и IT
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Тревожные сигналы не влияют на скорость возвращения птиц к гнезду / УНИАН

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Сравнивая крики птиц, ученые пришли к выводу, что галки пользуются несколькими типами сигналов: тревожным (для предупреждения своей стаи об опасности) и контактным.

Одновременно галки способны распознавать потенциально опасного человека, когда видят его во второй раз. Однако орнитологи опровергают мнение, что в зависимости от типов криков птицы замедляют или ускоряют скорость возвращения к гнезду.

По мнению исследователей, одной из крупнейших проблем и преимуществ птиц является сосуществование с человеком. С одной стороны, люди подкармливают их, с другой стороны, человек часто становится угрозой.

Справка УНИАН. Галка (Corvus monedula) — вид птиц из рода ворон, один из самых маленьких (34-39 см длиной) представителей рода. В Украине оседлая, кочевая, перелетная птица. Галки часто собираются большими стаями. В частности – вместе с грачами, воронами или даже сизыми голубями.

Они делают гнездо из веток и выстилают его внутри соломой, тряпьем, ватой, лоскутками бумаги и др. Также эти птицы откладывают до 8 яиц, на которых сидят 18-20 дней. В июне они уже могут летать и покидают гнездо.

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Теги: #ученые#птицы#биологи