Международные IT-компании предупреждают о распространенном виде «телефонного» шпионажа через SMS-сообщения

Шпионаж и кража персональных данных происходят из-за уязвимости в SIM-картах абонентов.

Международные IT-компании предупреждают украинцев о необходимости принять меры предосторожности в связи с распространенным «телефонным» шпионажем через специальные SMS-сообщения, открыв которые, пользователи, сами того не зная, предоставляют злоумышленникам доступ к своим персональным данным.

Как сообщила в ответ на запрос УНИАН пресс-служба одного из ведущих разработчиков антивирусного программного обеспечения - словацкой компании ESET, подобный вид мошенничества возможен из-за обнаруженной на минувших выходных ирландскими специалистами из AdaptiveMobile Security уязвимости в SIM-картах абонентов.

«Эта уязвимость присутствует в большом количестве смартфонов с различными операционными системами во всем мире. Она позволяет получать и обрабатывать специально созданные SMS-сообщения, с помощью которых можно шпионить за определенными лицами без их ведома… Исправить эту проблему могут мобильные операторы с помощью блокировки таких специфических сообщений с командами S@T Browser», - приводит пресс-служба слова исследователя ESET Лукаша Стефанко.

Ирландские специалисты зафиксировали подобные атаки на устройства всех ведущих производителей смартфонов, а также гаджеты интернета-вещей с SIM-картами.

При этом наверняка узнать, шпионили ли за вами ранее, невозможно.

Пресс-служба ESET сообщила, что, несмотря на то, что защитить телефон от подобного взлома на все сто процентов невозможно, пользователям необходимо придерживаться ряда рекомендаций для того, чтобы не входить в потенциальную группу риска.

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Прежде всего, необходимо регулярно обновлять операционную систему телефона, использовать сложные и надежные пароли для защиты учетных записей в социальных сетях, почтовых ящиках и приложениях интернет-банкинга, а также загружать на телефон приложения проверенных разработчиков.

Компания ESET настоятельно рекомендует украинцам не открывать подозрительные письма и SMS-сообщения от неизвестных отправителей. Наибольшее количество подобных сообщений поступает в сезон активных скидок и акций в торговых сетях.

Пресс-служба добавила, что использование антивируса для телефона – необходимое условие для защиты своих данных и средств.

«Если раньше телефон был устройством исключительно для поддержания связи, то сейчас это полноценный компьютер, который сохраняет и использует личную информацию пользователя в открытом виде. Поэтому специалисты ESET рекомендуют использовать надежное решение ESET Mobile Security для Android, которое содержит наиболее современные компоненты для обеспечения безопасности смартфонов», - подчеркивают в компании.

Так, по данным ESET, этот антивирус защищает телефон от различных угроз со сканированием в режиме реального времени, предоставляет отчет о безопасности, а также возможность удаленной блокировки приложений и включения сирены.

Как сообщал УНИАН, согласно информации компании Eset, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.