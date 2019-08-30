Как Украине спасти космическую отрасль и принять участие в освоении Марса

Сегодня более двух третей продукции, произведенной космической отраслью Украины, идет на экспорт. В отличие от продукции агропромышленного или горнодобывающего комплексов, это - высокотехнологические товары с высокой долей добавленной стоимости. Однако, ситуация в космической сфере особого оптимизма это не вызывает.

Все дело в том, что наша страна сегодня не способна за счет госказны загрузить эту важную часть своей экономики, потому стратегическим высокотехнологическим предприятиям, чтобы оставаться на плаву, приходится искать покупателей своей продукции и услуг за рубежом.

С прошлого года страна не имеет утвержденных ориентиров и конкретных целей для важнейшей технологической отрасли, которая могла бы стать локомотивом для национальной экономики

Со стороны исполнительной и законодательной власти также не наблюдается особой поддержки. Депутаты уже канувшей в лету Верховной Рады так и не смогли утвердить национальную космическую программу, которая рассчитана на 2018-2022 годы. То есть, с прошлого года страна не имеет утвержденных ориентиров и конкретных целей для важнейшей технологической отрасли, которая могла бы стать локомотивом для национальной экономики.

Руководство Государственного космического агентства и представители ведущих предприятий отрасли не раз призывали изменить ситуацию, чтобы не выживать, а развиваться.

И дело не только в том, чтобы новый состав парламента исправил ошибки предшественников и наконец утвердил вышеуказанный документ. В Госкосмагенстве не питают особых иллюзий относительно государственной поддержки отрасли, потому и прописали в проекте госпрограммы только самое необходимое.

Конечно, для развития нужны деньги, но пока от государства вряд ли стоит ожидать существенной помощи в ближайшие годы. Выход один – нужно создавать такие условия, чтобы заинтересовать инвесторов, как отечественных, так и зарубежных. Благо, в мире наблюдается настоящий бум так называемого «нового космоса», когда существенная часть отрасли финансируется именно частными компаниями, а не правительствами.

Наша страна входит в число нескольких стран счастливчиков, которые могут самостоятельно полностью пройти цикл от проектирования до создания космических ракет

Иностранцы неоднократно проявляли свою заинтересованность в украинской космической отрасли, которая в наследство от Советского Союза получила существенный потенциал. Вдумайтесь, наша страна входит в число нескольких стран счастливчиков, которые могут самостоятельно полностью пройти цикл от проектирования до создания космических ракет. Учитывая нынешние отношения с агрессивной путинской Россией, Украине нужно забыть о российском направлении и открыть себя цивилизованному миру.

Подобно многим отраслям отечественной экономики космическая является настолько зарегулированной, что пока ни о каком свободном притоке иностранных инвестиций говорить не приходится. Потому для развития этого рынка новой Раде нужно внести ряд изменений как в закон «О космической деятельности», так и в другие законы.

Государство и дальше должно контролировать как запуск, так и экспорт ракет, ведь Украина подписала соответствующие международные соглашения.

Однако в плане сертификации продукции лицензирование космической деятельности и в части контроля за внешнеэкономической деятельностью предприятий этой важной сферы можно сделать послабления. Это существенно упростит взаимодействие с зарубежными контрагентами и позволит увеличить поток заказов. Также наконец нужно решить проблему отсутствия четкого перечня космической техники, которую нужно регистрировать.

Государство должно четко прописать условия для государственно-частного партнерства в космической отрасли, что также даст позитивный импульс ускорению развития.

Украине нужно участие в масштабном проекте, который позволит по максимуму использовать потенциал национальной космической отрасли

Однако утверждение госпрограммы или улучшение законодательства являются лишь базовыми, хоть и необходимыми шагами.

Украине нужно участие в масштабном проекте, который позволит по максимуму использовать потенциал национальной космической отрасли. И такой проект имеется – человечество стоит на старте освоения Вселенной, который по сути является началом колонизации Солнечной системы.

В планах – создание международного консорциума, который в будущем будет эксплуатировать станцию на орбите Луны, а также заниматься строительством постоянно действующих объектов непосредственно на поверхности спутника Земли. Ни одна страна финансово не потянет проект подобного масштаба.

Потому у Украины есть прекрасная возможность включиться в этот уникальный процесс и, тем самым, дать шанс своей космонавтике. Нет сомнений, что в этом случае для получения доступа к этому проекту понадобится соответствующие решения со стороны первых лиц государства.

Как видим, сегодня на кону стоит будущее космической отрасли Украины, потому государству нужно сделать все возможное, чтобы дать ей шанс на развитие и успех, а не приговорить к деградации и исчезновению.

Дмитрий Шварц