В Арктике падает снег с пластиком

Ученые были шокированы количеством частичек пластика в Арктике, которую считают одним из самых чистых регионов мира.

Даже на Северном Полюсе микроскопические частички пластика падают с неба вместе со снегом. Об этом свидетельствует новое исследование. Ученые были шокированы большим количеством пластика в Арктике. Как оказалось, его концентрация достигает 10 тысяч частиц на литр.

Как пишет BBC, это означает, что даже там люди, скорее всего, вдыхают микропластик с воздухом. Хотя влияние на здоровье людей пока не установлено. Арктику также считают одним из самых чистых регионов на планете. Однако, группа ученых из Германии и Швейцарии обнаружила, что это не совсем так, ведь снег на Северном Полюсе Земли тоже содержит микроскопические частички пластика.

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Образцы для исследования они собрали на архипелаге Свальбард, используя десертную ложку и колбу. В лаборатории немецкого Института Альфреда Вегенера они обнаружили большее количество микрочастиц, чем ожидали. Многие из них имели вполне естественное происхождение. Это были, к примеру, фрагменты растительной целлюлозы или животного меха. Но в снегу ученые нашли также фрагменты резиновых шин, лака, краски и синтетических тканей.

«Мы ожидали, что обнаружим какое-то загрязнение. Но было настоящим шоком обнаружить такое количество пластика», - сказала доктор Мелани Бергманн.

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«Очевидно, что в основном он попал в снег из воздуха», - добавила она.

Бергманн признала, что влияние микропластику на человеческое здоровье неизвестно. Однако, она отметила, что находка еще раз подчеркивает, что человечеству нужно более бережно относиться к окружающей среде, в которой оно живет.