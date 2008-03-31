На Московской площади строят новый мост (фото)

Монтаж пешеходного моста возле Московской площади будет полностью завершен в течение двух месяцев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По данным пресс-службы, в ночь с 29 на 30 марта специалисты коммунальной корпорации «Киевавтодор» осуществили монтаж пролета этого пешеходного моста. Монтаж лично контролировал первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС. Он отметил, что введение в эксплуатацию моста позволит убрать из проспекта Краснозвездного возле Московской площади два светофорных объекта, а, следовательно, существенно улучшить дорожно-транспортную ситуацию.

В общей сложности, по данным КГГА, стоимость строительства транспортной развязки на Московской площади составляет 329,4 млн. грн. Введение объекта в эксплуатацию – I полугодие 2009 года. Объем выполненных работ по состоянию на 24 марта 2008 года – 69 млн. грн.

Фото с официального веб-портала КГГА