Украинские школьники завоевали 9 медалей на международных олимпиадах по информатике и астрономии

Финал соревнования по информатике проходил в г. Баку (Азербайджан), а по астрономии в г. Кестхей (Венгрия).

Одну золотую, две серебряные и шесть бронзовых медалей завоевали украинские школьники на международных олимпиадах по информатике и астрономии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

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Финал соревнования по информатике проходил в г. Баку (Азербайджан), а по астрономии в г. Кестхей (Венгрия).

«Участниками олимпиады по информатике стали 335 школьников из 88 стран мира. Украину представляли четверо учеников, каждый из них привез домой медали, в частности: "золото" - Назарий Деньга; "серебро" - София Мельник; "серебро" - Андрей Куц; "бронза" - Максим Зуб», - говорится в сообщении.

Олимпиада по астрономии проходила поэтапно в двух венгерских городах: Хевиз и Кестхей. В общем там соревновались 270 участников из 47 стран.

«В состав команды, которая представляла Украину, вошло пятеро учеников. А именно: Павел Гилей, Андрей Довбуш, Таисия Карасева, Александр Повар, Михаил Цысин. Каждый из них завоевал бронзовую медаль соревнования», - сообщили в МОН.