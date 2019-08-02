Не плоская спираль: астрономы выяснили настоящую форму галактики Млечный путь

Новое исследование обнаружило, что наша галактика имеет «изогнутую и скрученную» форму.

Галактика Млечный путь – не плоский диск, которым ее считали ранее. Анализ наиболее ярких звезд в ней показал, что они не расположены на ровной плоскости, как показано в учебниках по астрономии или научно-популярных книгах.

Астрономы из Варшавского университета утверждают, что галактика имеет искривленную форму из-за взаимодействия с другими галактиками вблизи, — пишет BBC. Новая трехмерная карта была опубликована в журнале Science.

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Популярное изображение Млечного пути как плоского диска основано на наблюдении 2,5 миллиона звезд из 2,5 миллиарда тех, которые вероятно наполняют галактику. Поэтому его художественное изображение – это грубое обобщение реальной формы, — говорит доктор Дорота Шкроврон.

«Внутренняя структура и история Млечного пути до сих пор не выяснена отчасти потому, что чрезвычайно трудно измерить расстояния между звездами во внешних регионах галактики», - пояснила она.

Чтобы составить более точную картинку, Шкроврон и ее коллеги измерили расстояния между наиболее яркими звездами в галактике, которые называют Цефеидами. Это массивные молодые звезды, которые горят в сотни, если не тысячи раз ярче, чем Солнце. Они настолько яркие, что их можно наблюдать даже на окраинах галактики.

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Более того, они еще и пульсируют с определенными интервалами. И это напрямую связано с их яркостью. Такие характеристики позволили астрономам измерить расстояние между ними с большой точностью.

«Наши результаты свидетельствуют, что Млечный путь неплоский. Он изогнутый и скрученный по концам от центра. Изогнутая форма могла возникнуть из-за взаимодействия с галактиками-спутниками в прошлом, из-за межгалактического газа или темной материей», - пояснила Шкроврон.