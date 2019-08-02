Украинские второклассники получат учебники с мультфильмами (видео)
Мультфильм в учебнике: вскоре украинские второклассники получат необычные книги.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Через QR-код в учебнике "Я познаю мир" школьники смогут смотреть мультики на тему урока. К созданию таких книг присоединились телеканал "ПЛЮСПЛЮС" и издательство "Ранок".
Над созданием такого учебника работали 5 авторов. Кропотливая работа длилась почти год. Говорят, что стремились создать интересную и, в то же время, познавательную литературу для детей.
В книге 120 страниц авторы разместили множество оригинальных рисунков и заданий. А на верхних уголках страниц изобразили QR-коды - с их помощью школьники смогут смотреть мультики по теме урока.
Мультфильмы создал детский телеканал "ПЛЮСПЛЮС". Такое дополнение к учебному процессу одобрили и в Минобразования.
Издательство напечатало почти 90 тысяч учебников. Большинство уже развезли по школам.