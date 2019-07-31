Цены на приставки PlayStation могут возрасти из-за торговой войны США и Китая

Компания Sony уже предупредила Вашингтон о возможном повышении цен.

Японская корпорация Sony пригрозила поднять цены на приставки PlayStation в США, если американская сторона примет решение повысить пошлины на детали, используемые в консолях, в рамках торговой войны с Китаем.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление финансового директора корпорации Хироки Тотоки.

Как отмечает издание, большую часть консолей PlayStation делают подрядчики Sony в Китае. Компания уже предупредила Вашингтон о возможном повышении цен. Хироки Тотоки в беседе с изданием отметил, что увеличение пошлин на китайские товары в сфере электроники в конечном счете ударит по самим Соединенным Штатам.

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По данным газеты, окончательно Sony еще не приняла решение о повышении цен и пока изучает разные варианты реагирования на рост тарифов, в частности, сценарий, при котором часть бремени будет возложена на потребителей.

В мае в ходе обострения торгового противостояния США и Китая американский президент Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из КНР на сумму в 300 миллиардов долларов. В список товаров, которые могут попасть под ограничения, включили и сделанные в Китае игровые консоли.