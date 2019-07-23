Загадочный кусок древнего стекла в Британии оказался родом из Крыма

Найденный фрагмент оказался частью бутылки, которой 1800 лет.

Фрагмент римской бутылки был настолько редким, что эксперты со всего мира потратили два года на то, чтобы выяснить его происхождение. Как оказалось, современные археологи нашли его за тысячи километров от места изготовления.

Как пишет The Guardian, кусок зеленого стекла с узором обнаружили среди руин римской виллы в селе Чедворт в Великобритании. Находка удивила ученых. Ведь ничего подобного на британской территории никогда не раскапывали.

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Как оказалось, бутылку изготовили в регионе Черного моря на территории современной Украины. Бутылка, которой 1800 лет, вероятно использовалась для хранения экзотических духов. То, что этот предмет преодолел такой дальний путь с Украины, проливает свет по состоятельность и влиятельность людей, которые жили в Чедворте. Считается, что раскопанная в селе вилла — старейшее римское здание такого типа на британской территории.

По словам археолога Нэнси Грейс, фрагмент бутылки доказывает, что обитатели виллы поддерживали связь с отдаленными регионами Римской империи и «желали демонстрировать свое влияние».

«Удивительно, что такой маленький фрагмент рассказал нам так много», - сказала она.

Стекло обнаружили летом 2017 года. Но до этого времени никто не мог определить его происхождение, поскольку оно редкое. Фрагмент отправили одному из главных экспертов по древнеримскому стеклу профессору Дженнифер Прайс, которая, в свою очередь, обратилась за советом к другим экспертам в этой области со всего мира.

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Детальный анализ британской находки показал, что она была частью продолговатой бутылки овальной формы с острым конусом на конце. Прайс обнаружила, что это описание соответствует восстановленной бутылке в форме рыбы, которая хранится в Музее стекла Корнинга в Нью-Йорке. В придачу к раритетности единственный другой образец таких римских бутылок был обнаружен в Крыму. Сосуд нашли в захоронении, датированном вторым веком нашей эры в Херсонесе.