Студенты из Харькова разработали светящуюся ночью тротуарную плитку

Днем плитка накапливает энергию, а после захода солнца отдает ее в виде света.

Студенты Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" создали люминесцентную тротуарную плитку, которая светится ночью.

Об этом сообщают Факты.

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Над созданием этой плитки работали трое студентов Борис Карпутин, Карина Белогубкина и Наталия Регеда под руководством их наставника Руслана Кривобока.

Днем она накапливает энергию, а после захода солнца отдает ее в виде света. Светиться плитка может всю ночь.

По словам разработчиков, одна плитка будет стоить 200-400 гривень в зависимости от толщины.

Сумму затраченных средств студент Борис Карпутин не стал называть. В то же время он отметил, что разработка вошла в число победителей конкурса технических инноваций, проведенного недавно в фонде Chernovetskyi Investment Group, и изобретатели получили грант в 400 тысяч гривень.