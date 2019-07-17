NASA опубликовало зрелищное фото МКС, проходящей перед Солнцем

Транзитное Солнце не является чем-то необычным для МКС, которая вращается вокруг Земли каждые 90 минут, но подобрать время и оборудование, подходящие для получения великолепного изображения, удается редко.

NASA опубликовало зрелищное фото Международной космической станции, пойманной проходящей перед Солнцем.

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В NASA пояснили, что солнечные пятна, по отдельности, имеют темную центральную зону тени, более светлую окружающую полутень и не содержат солнечных батарей. В отличие от этого, МКС - это сложный и многоплановый механизм, одна из самых больших и сложных машин, когда-либо созданных человечеством. Кроме того, на Солнце появляются солнечные пятна, в то время как МКС вращается вокруг Земли.

Транзитное Солнце не является чем-то необычным для МКС, которая вращается вокруг Земли каждые 90 минут, но подобрать время и оборудование, подходящие для получения великолепного изображения, удается редко.

Странно, но кроме этого фальшивого пятна, в этом недавнем композите с двумя изображениями Солнцу не хватало реальных солнечных пятен. Солнечные пятна были редки на Солнце с момента зарождения нынешнего Солнечного минимума, периода низкой солнечной активности. По причинам, еще не до конца понятным, число солнечных пятен, возникающих как во время предыдущего, так и в настоящее время солнечного минимума, было необычно низким.