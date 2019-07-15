В Японии в магазине нижнего белья установили 3D-сканер для удобства покупателей (видео)

Работники магазина говорят, на сотрудничество с разработчиками вдохновили их сами покупатели.

В японском магазине нижнего белья установили 3D-сканер для удобства покупателей

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Всего за 5 секунд аппарат полностью измерит тело и поможет женщинам подобрать формы и размеры белья, которое подойдет им наилучшим образом.

Работники магазина говорят, на сотрудничество с разработчиками вдохновили их сами покупатели. Потому что по опыту уже знают, как женщинам трудно подобрать белье и как часто приходится его каждый раз перемерять.

И главное, услуга абсолютно бесплатна, и после сканирования никто не обязан что-то покупать.