В Японии в магазине нижнего белья установили 3D-сканер для удобства покупателей (видео)
10:58, 15 июля 2019Наука и IT
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Работники магазина говорят, на сотрудничество с разработчиками вдохновили их сами покупатели.
В японском магазине нижнего белья установили 3D-сканер для удобства покупателей
В японском магазине нижнего белья установили 3D-сканер для удобства покупателей
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Всего за 5 секунд аппарат полностью измерит тело и поможет женщинам подобрать формы и размеры белья, которое подойдет им наилучшим образом.
Работники магазина говорят, на сотрудничество с разработчиками вдохновили их сами покупатели. Потому что по опыту уже знают, как женщинам трудно подобрать белье и как часто приходится его каждый раз перемерять.
И главное, услуга абсолютно бесплатна, и после сканирования никто не обязан что-то покупать.
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