На территории Софии Киевской обнаружили тысячелетние ворота (видео)

Сейчас на месте находки начались раскопки. Ученые уверены, что обнаруженная постройка имела сакральное значение.

На территории Софии Киевской начали раскопки тысячелетней ворот. Сенсационная находка на территории Софии Киевской была найдена еще год назад во время ремонтных работ.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Неизвестное до сих пор здание пряталась под проводами, трубами с системой полива газона. Натолкнулись на нее, когда прокладывали новую электрику. Год ушел на оформление разрешительных документов и археологическую разведку.

Раскопки начали 2 недели назад и археологи уверены, что здание имело сакральное значение. Ученые выяснили: под тонким слоем почвы спряталось сооружение, которое, вероятно, 1000 лет назад было воротами – главным входом в Софии.

На месте раскопок уже обнаружили кусочки старинных фресок. Они являются главным доказательством того, что в воротах мог быть храм. Доказать или опровергнуть это утверждение, смогут дальнейшие раскопки, которые продлятся до конца сезона.