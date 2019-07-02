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На территории Софии Киевской обнаружили тысячелетние ворота (видео)

18:42, 02 июля 2019
Наука и IT
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Обнаруженное сооружение, вероятно, было главным входом в Софию / скриншот

На территории Софии Киевской начали раскопки тысячелетней ворот. Сенсационная находка на территории Софии Киевской была найдена еще год назад во время ремонтных работ.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Неизвестное до сих пор здание пряталась под проводами, трубами с системой полива газона. Натолкнулись на нее, когда прокладывали новую электрику. Год ушел на оформление разрешительных документов и археологическую разведку.

Раскопки начали 2 недели назад и археологи уверены, что здание имело сакральное значение. Ученые выяснили: под тонким слоем почвы спряталось сооружение, которое, вероятно, 1000 лет назад было воротами – главным входом в Софии.

На месте раскопок уже обнаружили кусочки старинных фресок. Они являются главным доказательством того, что в воротах мог быть храм. Доказать или опровергнуть это утверждение, смогут дальнейшие раскопки, которые продлятся до конца сезона.

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Теги: #раскопки#археологи#София Киевскаяпогода в Киеве