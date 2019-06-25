цей матеріал доступний українською

Ученые придумали способ заселения Марса с помощью только женщин

17:52, 25 июня 2019
Наука и IT
252 0
Космический банк спермы может помочь человечеству заселить другие планеты / @elonmusk

Полностью женская команда колонистов может заселить Марс людьми без помощи мужчин. Новое исследование обнаружило, что замороженные мужские половые клетки под действием почти нулевой гравитации сохраняют такие же качества, как и сперма на Земле. Таким образом, появляется надежда, что специальный банк образцов в космосе однажды может стать базой для заселения других миров.

Об этом пишет The Guardian, добавляя, что это может быть интересно, учитывая сообщения о том, что в будущих пилотируемых миссиях на Марс будут участвовать экипажи, составленные только из женщин-астронавтов.

Читайте такжеNASA обнаружило возможные свидетельства жизни на Марсе

Первая британская астронавтка Хелен Шерман сказала в 2017 году на конференции, что существует неопубликованный отчет NASA об исследованиях сексуальных желаний в космосе членов экипажей во время потенциальных миссий на Марс. Шерман рассказала, что отчет рекомендовал, чтобы команды были однополыми: либо исключительно мужские, либо женские. Потому что так будут лучше появляться командные навыки.

Теперь же выводы небольшого предварительного исследования, в котором были использованы образцы спермы 10 здоровых доноров, указывают на «вероятность создания человеческого банка спермы за пределами Земли». Результаты были представлены на ежегодной встрече Европейского сообщества человеческой репродукции и эмбриологии в Вене.

«Некоторые исследования выявили значительное сокращение смертности у человеческих свежих образцов спермы. Но ничего не было известно о возможных последствиях от гравитационных изменений для замороженного человеческого генетического материала. В каком состоянии он может быть транспортирован с Земли в космос», - сказала Монтсеррат Боада из центра Dexeus Women's Health в Барселоне.

Читайте такжеВода таки была: ученые нашли глину на Марсе

Образцы мужских клеток были подвергнуты состоянию, близкому к невесомости, с помощью небольшого самолета. После этого их проанализировали на фертильность, концентрацию, подвижность и фрагментацию ДНК. Никакой разницы с образцами, которые остались на Земле в обычных условиях, выявлено не было. Ученые признают, что для окончательных выводов по этому поводу нужны дополнительные исследования, которые в наилучшем случаи нужно было бы провести на орбите.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #космос#Марс#колонизация марса#донор спермы