В Японии создали прибор для дистанционного получения отпечатков пальцев

Прибор, получивший название "судебный гіперспектральний проектор", способен на расстоянии считывать оставленные человеком отпечатки пальцев с любого предмета, пишет РИА Новости.

Прибор направляет лазерный луч зеленого цвета на предмет и анализирует отражение, которое дают оставшиеся на нем мельчайшие следы жира и белка в отпечатках пальцев и ладоней. На получение изображения аппарату требуется всего одна минута.

Кроме того, с его помощью можно получить четкое изображение, даже если отпечатки пальцев и ладони наложились друг на друга. До сих пор такие случаи были почти неподвластны судмедэкспертам. Точность полученных проектором "многослойных" отпечатков составляет более 70%.

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Для создания аппарата была использована космическая технология, которая применяется при дистанционном зондировании Земли.

Ученые рассчитывают, что уже через два года прибор получит широкое применение в криминалистике. Применение прибора на месте преступления позволит в кратчайшие сроки через интернет ввести изображение в базу данных и сравнить его с уже имеющимися в распоряжении полиции отпечатками.

В будущем, при условии, что на предмете будут оставлены не только отпечатки пальцев, но и минимальная информация о клетке, ее можно будет использовать и для анализа ДНК.