Пилот «Аполлона 11» показал неизвестное фото команды первой высадки на Луне

Коллинз признался, что случайно нашел в коробке снимок, который никто не видел полвека.

Майкл Коллинз – один из трех членов экипажа исторической миссии «Аполлон 11» - опубликовал неизвестное до сих пор фото NASA. На снимке он, Базз Олдрин и Нил Армстронг вместе позируют в скафандрах. Как признался сам астронавт, он случайно нашел старый снимок в коробке.

Как пишет Newsweek, фото было сделано в 1969 году. Астронавты на нем изображены в полный рост рядом с макетом Луны. На фото также есть автограф Коллинза, который не спускался с Армстронгом и Олдрином на естественный спутник Земли, а оставался на борту материнского корабля.

«Экипаж. Нашел это на дне коробки. Не думаю, что NASA хоть когда-то использовала этот снимок», - написал Коллинз на своей странице в Twitter.

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Публикация фото произошла очень вовремя, поскольку в этом году миссии «Аполлон 11» исполняется 50 лет. Тем более, если заметить, что снимок не был доступен для человеческих глаз все эти пять десятилетий. Ни один из участников миссии действительно не припоминает фото Коллинза. Никто не видел его ни в архиве NASA, ни в каких-либо записях.

Издание отмечает, что в фото с тремя астронавтами нет ничего чрезвычайного. Их было немало. Однако, с определенной точки зрения снимок Коллинза особый. Прежде всего потому, что Коллинз на нем стоит отдельно от Армстронга и Олдрина.

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На большинстве снимков команды «Аполлона 11» они обычно сидят или стоят вместе. Еще одна интересная особенность – Армстронг по-дружески положил руку на плечо Олдрина. А широко известный факт, что хоть они друг друга и уважали, назвать их близкими друзьями трудно несмотря на то, что они вместе принимали участие в исторической миссии.

На самом деле Коллинз ранее описывал отношения между Армстронгом и Олдрином как такие, что могли бы существовать между «нейтральными незнакомцами» или «дружелюбными незнакомцами».