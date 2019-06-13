В Канаде обнаружили растения, которые пожирают позвоночных животных

До этого считалось, что хищные растения способны охотиться только на мелких насекомых.

Биологи обнаружили доказательства того, что хищные растения в Канаде едят молодых саламандр. И это первый известный факт пожирания растениями в Северной Америке позвоночных животных. В исследовании, опубликованном в журнале Ecology, пара биологов в Онтарио обнаружила, что саррацения пурпурная самом деле пожирает малых американских пятнистых саламандр.

Как пишет The Guardian, профессор биологии из Университета Гуэлфа Алекс Смит впервые обнаружил саламандр внутри растения совершенно случайно. Он возглавлял группу студентов на экскурсии в Алгонкинском парке. Ученый вспоминает, что найти небольшую ящерицу в теле растения было большой неожиданностью для него.

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После консультации со специалистом по вопросам саламандр в парке Патриком Молдованом, ученые пришли к выводу, что находка Смита может быть революционной. Проверив другие саррацении в парке, Молдован обнаружил, что внутри 20% из них была по меньшей мере одна американская пятнистая саламандра.

Саррацения пятнистая – одна из 600 хищных растений, которые можно найти по всему миру. Этот вид достаточно распространен в Канаде и на востоке США в болотистых местностях. К этому времени было известно, что она охотится на беспозвоночных существ, таких как пауки и другие мелкие насекомые. Но открытие того, что растение ест еще и более сложных существ, поднимает ряд новых вопросов. Например, какую роль саррацения пятнистая играет в смертности саламандр и насколько важны ящерицы в питании растения? Также ученые не могут сейчас сказать, полезная ли такая диета на самом деле для саррацений.