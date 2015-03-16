Ученые получили доказательства функциональных изменений мозга из-за чувства любви

Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Human Neuroscience, передает "Новое время". "Мы можем оказаться на шаг ближе к открытию, что такое любовь, благодаря научному исследованию, давшему первые эмпирические доказательства изменений в головном мозге, вызванным любовью", - сказано в выводах.

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Для своего исследования нейрофизиологи использовали метод магнитно-резонансной томографии, проведя эту процедуру на ста добровольцах - студентах Юго-западного университета (Чунцин, Китай). Все участники были разделены на три группы: тех, кто влюблен на момент исследования, тех, кто только что расстался с парой, и тех, кто давно не поддерживал любовные отношения.

Как показали результаты сканирования мозга, у представителей первой группы более активно работали участки мозга, отвечающие за систему вознаграждения, мотивацию и управление эмоциями, а также социальное познание.

У тех, чьи отношения были прерваны, активность этих зон оказалась пониженной. Причем чем дольше кандидат был без отношений, тем ниже была активности этих частей мозга. В то же время только у этой группы интенсивно работало хвостатое ядро мозга.

Мозг не влюбленных участников исследования отличался менее ярко выраженной активностью мозга.

По словам руководителя группы, профессора Сяочу Чжана, до сих пор не было известно влияют ли романтические чувства на функциональную архитектуру мозга.

Исследователи отметили, что их исследование под названием Вызванные любовью изменения в мозге: исследование магнитно-резонансной томографии в состоянии функционального покоя, успешно получило "первые эмпирические доказательства изменений функциональной архитектуры головного мозга под воздействием любви".