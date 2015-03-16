Опрос, проведенный компанией Silentnight, показал: люди спят в среднем по 8 часов 21 минуте, а с электронными устройствами проводят около 8 часов 41 минуты в день. 81% участников опроса не выключал телефон ночью. 4 из 10 взрослых и подростков, проснувшись ночью от звука телефона, проверяли его, передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

51% опрошенных тратил с утра больше всего времени на чтение электронной почты и Интернет, 32% - на заботу о своей внешности, а 18% - на завтрак. По словам экспертов, у многих людей из-за электронных устройств снижается качество сна. Предыдущие исследования показали, что синий свет, исходящий от экранов гаджетов, нарушает биологические ритмы организма.

Длительная нехватка сна может стать причиной ослабления иммунной системы. Кроме того, она повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и негативно влияет на фертильность. К тому же, из-за недосыпания у человека могут появиться проблемы с психикой. Специалисты советуют выключать гаджеты за час-полтора до сна.

Использование Интернета и социальных сетей перед сном перегружает рабочую память. Из-за этого человек спит плохо. Недавнее исследование с участием почти 500 учащихся в возрасте от 13 до 15 показало: многие подростки страдают от проблем со сном и усталости. 80% из тех, у кого были такие жалобы, использовали перед сном электронные устройства.