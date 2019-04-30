Космические путешествия через "кротову нору" возможны, но бесполезны

Ученые считают, что путешествия через разрывы во времени и пространстве будут продолжаться дольше, чем напрямую в космосе.

Ученые и писатели в жанре научной фантастики уже достаточно давно увлеченно обсуждают так называемые "кротовые норы" - теоретические туннели, которые соединяют две разные точки во времени и пространстве. Потенциально такие переходы позволяли бы "срезать" во время путешествий по Вселенной или между вселенными (если они существуют).

Теперь же физик из Гарвардского университета Дэниэл Джафферис и его коллеги доказали, что такие проходимые кротовые норы теоретически возможны, пишет Newsweek. Впрочем, толку он них для людей будет мало, даже если допустить, что у человечества появились технологии, необходимые для их создания. По мнению ученых, путешествие через такие межпространственные переходы будет длиться дольше, чем прямой полет от точки "А" до точки "Б".

Читайте такжеВ NASA признали: Вселенная расширяется быстрее, чем считалось

Издание напоминает, что существование кротовых нор, как и черных дыр, предусмотрено сформулированной еще в 1916 году общей теорией относительности Альберта Эйнштейна. Однако, так их никто не называл вплоть до 1957 года, пока американский физик-теоретик Джон Уилер не предложил определенные идеи на тему таких коротких путей через время и пространство.

"Проходимые кротовые норы возможны. Они соответствуют известным сегодня законам физики", - пояснил Джафферис.

Он добавил, что Поскольку время и пространство искривляются и сжимаются гравитацией, как известно с 1916 года, когда Эйнштейн сформулировал общую теорию относительности, люди уже давно интересуются, не могут ли эти туннели в космосе соединить два отдаленных места. Препятствием было то, что для выхода из такого тоннеля требуется так называемое "антифокусированние" в проходе через пространство, который пролегает ближе всего. Однако, по уравнению Эйнштейна, для этого понадобится антигравитация, другими словами "негативная энергия".

Читайте такжеОбжитый Марс и колонизация других миров: известный физик дал прогноз для технологий человечества

Квантовая механика допускает существование такой энергии. Но проблема в том, чтобы накопить ее для создания кротовой норы в космосе. Собственно, до этого времени считалось, что это просто невозможно. И ученые опровергали такой подход неоднократно. Но гарвардская команда ученых, объединив квантовую механику с теорией относительности, объяснила, как кротовые норы для космических путешествий могли бы реально существовать.

"Новая составляющая в нашей установке - это прямое взаимодействие между двумя концами кротовой норы", - сказал Джафферис.

"Тогда необходимая негативная энергия соответствует законам квантовой физики и гравитации в известном нам виде", - добавил ученый.

Ученый кафедры физики Принстонского университета Федор Попов, не принимавший участие в исследовании, отметил, что одной из главных составляющих для создания проходимой кротовой норы станет то, что он называет "условие нулевой энергии". По его словам, речь идет об определенном количестве негативной энергии, которая бы не позволила кротовой норе распасться.

Читайте такжеНовая миссия NASA изучит происхождение Вселенной

"Простое объяснение звучит так: если кто-то отправляет кучу материи через кротову нору, эта куча может развалиться из-за гравитационного притяжения и застрять в тоннеле", - сказал Попов.

Но он добавил, что повсеместная негативная энергия компенсирует гравитационное притяжение и таким образом позволит материи пройти через кротову нору. По его мнению, исследования гарвардских ученых объясняет, как создать негативную энергию и нарушить условие нулевой энергии.

Однако, сам Джафферис признал, что использование кротовых нор для космических путешествий не будет полезным. Потому что проход через них продлится дольше, чем напрямую. И сегодня человечеству не хватает возможностей, чтобы создавать и манипулировать такими проходами на квантовом уровне.