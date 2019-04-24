США дали разрешение подразделению Google доставлять товары беспилотниками

Специальное подразделение интернет-гиганта было признано «авиакомпанией».

Федеральная служба авиации США признала авиакомпанией фирму Wing, которая проводит доставку товаров с помощью беспилотных аппаратов. Это означает, что такая доставка вещей даже в самые отдаленные уголки страны начнется уже в ближайшие месяцы.

Как сообщает BBC, Wing принадлежит Alphabet – материнской компании Google. В фирме объяснили, что будут доставлять еду и медикаменты из местных магазинов. Чтобы получить сертификацию, Wing пришлось убедить чиновников, что доставка беспилотниками несет меньший риск для пешеходов, чем в случаях использования автомобилей.

Читайте такжеThe New York Times узнал о том, что Google передает полиции США данные о пользователях

Другие компании тоже раньше получали разрешение на испытания таких подходов в транспортировке товаров. Однако, Wing стала первой из них, кому в США предоставили статус «авиалинии». Такой статус означает, что операторы беспилотников-курьеров будут подпадать под аналогичные правила, как и чартерные перевозчики, которым разрешено доставлять товары на дальние расстояния.