Три токсичных компонента в вашей косметике

Парабены. Эти вещества были обнаружены в опухолях молочной железы. Тем не менее, то, что парабены присутствуют в раковой ткани, не означает, что они спровоцировали развитие рака, пишет med2.ru. Поглощение парабенов может быть проблемой вследствие их гормональные свойства. парабены могут имитировать эстроген в организме человека.

Ароматизаторы. В этой категории ученые сосредоточились на анализе таких соединений, как диэтилфталаты и фталаты – они были связаны с аллергическими реакциями, эндокринными расстройствами и повреждениями органов. Фталаты вызывают особую озабоченность экспертов: они действуют как растворители. Их содержат многие косметические средства, в том числе дезодоранты, лаки и гели для волос, лаки для ногтей. Исследование, проведенное в США, связало некоторые аномалии развития плодов мужского пола с уровнем фталатов в организме матерей.

Толуол. Это химическое веществ включают в лаки для ногтей и краски для волос. Экологи считают толуол одним из наиболее токсичных компонентов на рынке. Исследования показывают, что воздействие толуола может привести к аномалиям в развитии плода, а также иммунным расстройствам у взрослых.