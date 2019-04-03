Ученые изобрели прозрачное «дерево» для энергоэффективных домов

Новый материал может заменить пластик или стекло в строительстве энергоэффективных домов.

Во времена строительства из стекла и металла дерево кажется чем-то очень устаревшим. Но теперь ученые говорят, что дали древесине новую актуальность, сделав материал не просто твердым, но и прозрачным. Такая новейшая древесина способна сохранять тепло.

Как пишет The Guardian, исследователи говорят, что материал можно использовать в строительстве энергоэффективных домов. И они надеются, что скоро смогут создать такую версию прозрачной древесины, которая будет постепенно разлагаться. Это сделает ее экологически чистым заменителем пластика, стекла или даже цемента в некоторых случаях.

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«Мы подготовили многофункциональный материал. Он очень хорошо пропускает свет, но при этом сохраняет тепло. Мы объединили эти две функции в одном материале», - сказала Селин Монтанари из Королевского института технологий в Стокгольме.

Для изготовления такого материала команда ученых использовала пробковое дерево, из которого был удален лигнин – компонент, придающий материалу твердость и цвет. После этого в ткани был введен акрил. Он не разлагается и не пропускает воду. Акрил заполнил крошечные поры, которые остались после удаления лигнина, а также полости, через которые в древесине циркулировала вода. Это позволило не просто сохранить структуру дерева, но и восстановить его прочность и улучшить оптические качества. В результате получился матовый, прозрачный материал на основе древесины.

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Теперь разработчики смешали акрил в своей разработке с другой субстанцией – полиэтиленгликолем, который очень хорошо проникает в древесину. У него также есть и другое преимущество: при нагревании полиэтиленгликоль поглощает энергию и тает, но когда температура падает, он затвердевает и выделяет энергию в процессе. Ученые говорят, что таким образом их материал на основе дерева, изменяясь от полупрозрачного до прозрачного состояния при нагревании, может быть использован для повышения энергоэффективности зданий. Ведь в течение светового дня материал будет накапливать солнечную энергию, а затем, охлаждаясь вечером, будет выделять ее.