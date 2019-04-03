На дне озера Титикака обнаружили артефакты древней культуры

Они свидетельствуют о первой цивилизации в этом регионе, которая подносила дары богам.

Археологи из Университета штата Пенсильвания нашли под водой озера Титикака исторические артефакты, которые принадлежали цивилизации Тиуанако.

Ее представители населяли регион в период с 500 по 1100 год нашей эры. Об этой находке сообщается на сайте университета.

Хосе Каприлес (Jose Capriles), который входил в исследовательскую группу, рассказал о значении открытия:

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«Когда говорят об Острове Солнца, люди часто связывают его с инками, потому что для них это было важным местом, местом паломничества. Они оставили тут множество церемониальных зданий. Однако наше исследование показывает, что люди Тиуанако, которые жили в этом районе с 500 по 1100 год нашей эры, были первыми, кто оставлял подношения богам здесь. Инки не приходили сюда вплоть до XV века».

Для сканирования рифа и составления карты археологи использовали сонар и подводную трехмерную фотограмметрию. В последующем они подняли на поверхность найденные артефакты. Среди них нашлись украшения из золота и ракушек, лампы и керамические курильницы с головой пумы. По словам специалистов, эти предметы помогают лучше понять основы религии людей Тиуанако и их ритуального поведения.

Очевидно, что пума представляла для местных жителей один из важнейших символов. Также исследователи сделали вывод, что подношения, по-видимому, намеренно погружали в воду, так как рядом с ними на дне покоились якоря. Вероятно, появление одной религии привело к консолидации социальных групп, живших в этом регионе, и они, собираясь, проводили ритуалы на воде с лодок. Авторы также предполагают, что ритуалы служили не только религиозным целям, но и геополитическим планам.