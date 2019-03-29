Samsung представил планшет с поддержкой стилуса S Pen

Данных о цене и дате начала продаж планшета Galaxy Tab A 8.0 пока нет.

В прошлом месяце Samsung представила два новых планшета рекордно тонкий и легкий Galaxy Tab S5e в металлическом корпусе с экраном диагональю 10,5 дюйма, а также более доступную модель Galaxy Tab A 10.1. Сегодня же к вышеупомянутым двум присоединилась модель Samsung Galaxy Tab A 8.0, которая является уменьшенной версией Galaxy Tab A 10.1.

Читайте такжеСмартфон Samsung Galaxy A70 представили официально: характеристики

Об этом сообщает портал ITC.ua.

Базисом модели Galaxy Tab A 8.0 тоже служит SoC Exynos 7904, но, что интересно, оперативной памяти здесь больше - 3 ГБ вместо 2 ГБ. Объем встроенной флэш-памяти составляет те же 32 ГБ, что и в большей модели. Из них свободно 22 ГБ, но, благо, есть слот для установки карт microSD.

Как явствует из названия, планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 оснащен экраном диагональю 8 дюймов. В данном случае используется панель IPS разрешением 1920х1200 пикселей с соотношением сторон 16:10. Еще одна отличительная особенность Galaxy Tab A 8.0 - поддержка стилуса S Pen. Вероятно, последний новинка унаследовала от Galaxy Note9. И конечно же в корпусе предусмотрено отверстие, в которое этот самый стилус прячется.

Набор камер тот же, что и у Galaxy Tab A 10.1 состоит из основной с разрешением 8 Мп и фронтальной на 5 Мп. Также в оснащение входят модули Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0 LE и опциональный модем LTE.

Емкость аккумулятора составляет 4200 мА•ч, чего, по заверениям производителя, достаточно для 11 часов автономной работы устройства в режиме просмотра веб-страниц.

Модель Galaxy Tab A 8.0 имеет толщину 8,9 мм и весит 325 г. На планшет установлена ОС Android Pie с оболочкой One UI. Цветов корпуса на выбор два: черный и серый.

Данных о цене и дате начала продаж планшета Galaxy Tab A 8.0 пока нет.