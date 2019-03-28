Спокойная, как удав: мутация сделала британку нечувствительной к боли и стрессу

Женщина пережила ряд болезненных травм и операций, но почти ничего не почувствовала.

Врачи обнаружили мутацию в организме женщины, которая едва способна испытывать боль или стресс. Это стало возможным лишь после того, как хирург после невероятной послеоперационной реабилитации отправил ее на генетические тесты.

У 71-летней Джо Камерон обнаружили видоизмененный и доселе неизвестный ген, который, по мнению ученых, играет важную роль в обмене болевыми сигналами, а также за настроение и память, пишет The Guardian. Открытие дает новые надежды на новые способы лечения хронической боли, от которой страдают миллионы людей по всему миру.

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Бывшая учительница пострадала от сломанных конечностей, порезов и ожогов, она родила ребенка и перенесла многочисленные хирургические операции без потребности в обезболивающих препаратах. Иногда она опиралась на печь и, не чувствуя боли, понимала, что что-то не так только по запаху.

«Я вегетарианка. Поэтому запах достаточно очевиден. В моем доме не может быть другой горелой плоти», - говорит Камерон.

Но в придачу к отсутствию способности чувствовать боль, британка также никогда не паникует. Когда ее автомобиль протаранил фургон два года назад, она спокойно вылезла из своей машины, которая перевернулась вверх колесами, а потом пошла утешать перепуганного водителя. Синяки на своем теле она заметила значительно позже. На всех тестах по стрессу и депрессии британка набирает ноль баллов.

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Первая мутация, которую ученые обнаружили в ее ДНК, распространена среди многих людей. Она подавляет активность гена под названием FAAH. Этот ген генерирует энзим, который расщепляет анандамид – химическое вещество в теле, которое играет центральную роль в ощущении боли, а также отвечает за изменение настроения и память. Вторая же мутация заключалась в отсутствии целой части ДНК, что озадачило ученых. Дальнейший анализ показал, что отсутствующий участок содержал до сих пор не известный ген, который исследователи назвали FAAH-OUT. По их мнению, его функция – это нечто вроде регулятора интенсивной гена для FAAH. И поскольку этот регулятор в ДНК Камерон отсутствует, то и болевой ген тоже постоянно молчит.