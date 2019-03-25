Уголь вымирает: его использование в США стало дороже ветровой и солнечной энергии

Ученые прогнозируют, что добыча угля станет неконкурентоспособной до 2025 года.

В США около трех четвертей энергии, произведенной с помощью сжигания угля, теперь обходится дороже, чем производство электроэнергии на солнечных и ветровых станциях. По мнению ученых, традиционный вид топлива в ближайшие годы вовсе исчезнет из обихода.

«Даже без больших политических изменений мы продолжаем наблюдать за тем, как уголь идет на пенсию, при этом довольно быстрыми темпами», - сказал The Guardian аналитик Майк О'Бойл.

«Наш анализ показал, что мы даже быстрее сможем заменить уголь солнечной и ветровой энергией», - добавил он.

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Авторы нового исследования использовали публичные финансовые представления и данные Агентства энергетической информации (EIA), чтобы вычислить стоимость электроэнергии, произведенной на угольных ТЭЦ, и сравнить ее с ценой энергии от экологически чистых станций. Они обнаружили, что 211 Гигаватт электричества, которые производятся на 74% угольных электростанций в США, предлагают продукцию по более высокой цене, чем возобновляемые источники.

Согласно прогнозам, к 2025 году вся угольная промышленность США не сможет конкурировать с дешевым экологически чистым электричеством.

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«Мы увидели, что мы сейчас как раз на этапе «перехода от угля» во многих частях страны. Но, как оказалось, это явление более распространено, чем все думали. Есть большой потенциал в том, чтобы заменить солнечной и ветровой энергией уголь, и при этом сэкономить людям деньги», - сказал О'Бойл.