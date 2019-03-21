NASA открыли звезду, которая мчится через Вселенную со скоростью 4 миллиона километров в час

За звездой остается световой «хвост», который растянулся на 13 световых лет.

Ученые NASA открыли очень необычный пульсар. Подвижная чрезвычайно намагниченная нейтронная звезда движется через Вселенную так быстро, что она могла бы преодолеть расстояние между Землей и Луной всего за шесть минут.

Ее необычайная скорость, вероятно, вызвана тем, что массивная звезда взрывается и постоянно «отталкивается» в космосе, пишет Daily Star. Световой хвост пульсара растянулся на 13 световых лет за ним. Поэтому благодаря этому астрономы смогли отследить начальную точку, откуда необычное космическое тело начало свое движение.

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Звезда получила название PSR J0002+6216. Ее обнаружил телескоп «Гама-обсерватория Ферми».

«Дальнейшее изучение этого объекта позволит нам лучше понять, какие подобные взрывы могут «разгонять» нейтронные звезды до таких высоких скоростей», - сказал ученый из Национальной обсерватории радиоастрономии США в Сокорро, штат Нью-Мексико.