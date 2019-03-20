В Китае хотят отправить на службу в полицию клонов пса, которого называют "собачьим Шерлоком"

Впрочем, остается не понятным, унаследуют ли клоны таланты своего оригинала.

Ученые в Китае клонировали полицейского собаку, которого называют «Шерлоком Холмсом среди всех полицейских псов». Это сделали в рамках программы, нацеленной на то, чтобы с помощью генной инженерии сократить время и стоимость тренировок для полицейских животных.

Первый пес по имени Кунсюнь стал копией настоящей ищейки. Его вырастила пекинская компания Sinogene Biotechnology Company совместно с Юннанским аграрным университетом и при поддержке Министерства общественной безопасности Китая, пишет The Guardian.

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Эксперты компании надеются, что скоро смогут запустить "масштабное производство» собак для полиции, каждая из которых будет копией одного очень талантливого животного. Это, по их мнению, существенно сократит время на подготовку собак для правоохранительных органов. Впрочем, как признался заместитель генерального директора компании Цзяо Чжинпинь, стоимость клонирования остается главным препятствием. Кунсюню сейчас три месяца. Он проходит интенсивный курс подготовки по обнаружению наркотиков, контролю толпы и поиску доказательств.

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Ожидается, что он сможет заступить на службу в полиции, когда ему исполнится 10 месяцев. Обычно на тренировку собак тратят пять лет и 50 тысяч юаней. Сколько же стоит клонирование одной собаки, в статье не указано.