Ученые выяснили массу галактики Млечный путь

Самая точная на данный момент оценка включает все звезды, пыль, газы, планеты и черные дыры в нашей галактике.

Астрономы оценили космические масштабы галактики Млечный путь и подсчитали, что ее масса примерно равна массе 1,5 триллиона звезд вроде Солнца.

Эта оценка наиболее точная на данный момент и учитывает все звезды, планеты, пыль и газы, а также супермасивную черную дыру, которая размещена в центре галактики. Об этом пишет The Guardian, добавляя, что сама только черная дыра в 4 миллиона раз массивнее, чем звезда нашей солнечной системы.

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"Это абсолютно все, что есть в Млечном пути. Знания об общей массе позволит нам лучше понять галактику", - сказала астроном Европейской южной обсерватории Лора Уоткинс.

Ученые думали над массой Млечного пути на протяжении десятилетий. Предварительные оценки варьировались от 500 миллиардов до 3 триллионов масс Солнца. Последняя же оценка фактически оказалась посередине этой "шкалы" и равна трем тысячам триллионов триллионов триллионов тон.

Чтобы определить массу галактики Уоткинс и ее коллеги собрали данные с орбитального телескопа Hubble, которым управляет NASA, а также со спутника Gaia Европейского космического агентства. Последний - это орбитальная обсерватория, которая фиксирует позицию звезд для создания 3D-модели Млечного пути.

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Ученые использовали оба телескопы, чтобы оценить движение 46 шаровых скоплений, которые состоят из сотен тысяч звезд и вращаются вокруг галактического центра. Проанализировав движение скоплений, астрономы смогли рассчитать их гравитационное притяжение и массу, которая генерировала эту притягательную силу. Кроме массы Млечного пути ученые также рассчитали ее размер. По их данным, ее радиус составляет 129 тысяч световых лет.