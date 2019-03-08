цей матеріал доступний українською

Ученые выяснили массу галактики Млечный путь

17:17, 08 марта 2019
Наука и IT
26 0
Млечный путь / REUTERS

Астрономы оценили космические масштабы галактики Млечный путь и подсчитали, что ее масса примерно равна массе 1,5 триллиона звезд вроде Солнца.

Эта оценка наиболее точная на данный момент и учитывает все звезды, планеты, пыль и газы, а также супермасивную черную дыру, которая размещена в центре галактики. Об этом пишет The Guardian, добавляя, что сама только черная дыра в 4 миллиона раз массивнее, чем звезда нашей солнечной системы.

Читайте такжеАстрономы наблюдали гибельное слияние галактик

"Это абсолютно все, что есть в Млечном пути. Знания об общей массе позволит нам лучше понять галактику", - сказала астроном Европейской южной обсерватории Лора Уоткинс.

Ученые думали над массой Млечного пути на протяжении десятилетий. Предварительные оценки варьировались от 500 миллиардов до 3 триллионов масс Солнца. Последняя же оценка фактически оказалась посередине этой "шкалы" и равна трем тысячам триллионов триллионов триллионов тон.

Чтобы определить массу галактики Уоткинс и ее коллеги собрали данные с орбитального телескопа Hubble, которым управляет NASA, а также со спутника Gaia Европейского космического агентства. Последний - это орбитальная обсерватория, которая фиксирует позицию звезд для создания 3D-модели Млечного пути.

Читайте такжеNewsweek: Во Вселенной может быть нет никакой темной материи

Ученые использовали оба телескопы, чтобы оценить движение 46 шаровых скоплений, которые состоят из сотен тысяч звезд и вращаются вокруг галактического центра. Проанализировав движение скоплений, астрономы смогли рассчитать их гравитационное притяжение и массу, которая генерировала эту притягательную силу. Кроме массы Млечного пути ученые также рассчитали ее размер. По их данным, ее радиус составляет 129 тысяч световых лет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #космос#галактика#Млечный Путь