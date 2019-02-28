Ученые научили дрожжи производить каннабис

Для этого обыкновенные дрожжи пришлось генетически модифицировать

Ученые в Калифорнии разработали новый штамм дрожжей, который можно использовать для эффективного производства экстракта каннабиса и изготовления из него медицинских напитков.

Благодаря небольшому добавлению сахара генетически модифицированные дрожжи запускают процесс ферментации, продуктом которого становятся чистые соединения каннабинола включая тетрагидроканнабинол, который вызывает ощущение опьянения, а также непсихоактивний каннабидиол. Эти соединения используются в медицине при лечении хронической боли и детской эпилепсии, пишет The Guardian.

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Ученые, которые уже запустили компанию по производству напитков на основе каннабиса, говорят, что процесс относительно дешевый, безопасный и менее вредный для окружающей среды, чем извлечение соединений из растений марихуаны.

«Процесс напоминает пивоварение. Надо накормить дрожжи сахаром. И они начинают производить каннабинол вместо спирта», - пояснил профессор химии Калифорнийского университета Джей Кислинг.