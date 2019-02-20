Samsung представил новую линейку Galaxy S10 и умные часы Watch Active (фото, видео)

Топовый гаджет Samsung Galaxy S10, а также умные часы Samsung Galaxy Watch Active с функцией измерения кровяного давления представлены официально.

Компания Samsung представила три новых смартфона семейства Galaxy: S10, S10+ и S10e.

Galaxy S10+ - самая большая в линейке модель с экраном диагональю 6,4 дюйма. Это устройство можно приобрести с объемом встроенной памяти 1 Тб.

Диагональ экрана Galaxy S10 составляет 6,1 дюйма, Galaxy S10e - 5,8 дюйма. Экран последней модели плоский, без загнутых краев.

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S10 и S10+ оснащены тремя основными камерами - обычной, широкоугольной и с объективом для увеличения объектов. S10+ обладает двумя фронтальными камерами разрешением 10 Мп. У S10e на задней панели будут две камеры.

Цена в Украине: на S10e - 24 999 грн; S10 - 29 999 грн; S10+ - 32 999 грн. По предзаказу можно получить с 1 марта.

Младшая версия Samsung Galaxy S10e имеет 5,8-дюймовый экран Dynamic AMOLED с разрешением 2280×1080 и защитным стеклом Gorilla Glass 5.

Объем ОЗУ составляет от 6 до 8 ГБ, а встроенной памяти - от 128 до 256 ГБ. Гаджет имеет двойную основную зум-камеру (12 Мп f/1,5 или f/1,9 OIS + 16 Мп f/2,2). Фронтальная камера является одинарной (10 Мп f/1,9), поддерживает автофокусировку Dual Pixel и запись видео 4K.

Также смартфон имеет боковой дактилоскопический сенсор сбоку, батарею на 3100 мАч, и разъем USB-C.

Средняя версия оснащена дисплеем с диагональю 6,1 дюйма и разрешением 3040×1440, Dynamic AMOLED, HDR+. Экран гаджета защищен стеклом Gorilla Glass 6.

Объем оперативной памяти составляет от 6 до 8 ГБ, а встроенной - от 128 до 512 ГБ.

Он также имеет одинарную фронтальную камеру (10 Мп f/1,9, запись видео 4K) и тройную тыльную зум-камеру (12 Мп f/2,4 OIS+12 Мп f/1,5 или f/1,9 OIS+16 Мп f/2,2).

Эта модель имеет встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, поддержку 3D для дополнительной защиты, батарею на 3400 мАч и разъем USB-C.

Топовая версия имеет более крупный экран на 6,3 дюйма с разрешением 3040×1440 (19:9, 522 ppi). Характеристики экрана - Dynamic AMOLED, HDR+.

Объем оперативной памяти у гаджета 6,8 и 12 ГБ, а встроенной - от 128, 512 ГБ и до 1 ТБ.

Фронтальная камера у него двойная (10 Мп f/1,9 + 8 Мп f/2,2), имеет автофокусировку Dual Pixel и запись видео 4K. А основная камера является тройной (12 Мп f/2,4 OIS + 12 Мп f/1,5 или f/1,9 OIS + 16 Мп f/2,2).

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Сенсор у гаджета ультразвуковой, встроенный в экран. Также имеется поддержка 3D для обеспечения повышенной защиты.

Объем батареи - 4100 мАч, зарядка у гаджета ускоренная беспроводная. Также поддерживается функция реверсивной зарядки.

Компания Samsung также представила сегодня целую серию новых носимых устройств, включая умные часы Galaxy Watch Active, а также фитнес-браслеты Galaxy Fit|Fit e и беспроводные наушники Galaxy Buds.

Умные часы Galaxy Watch Active получили современный премиальный дизайн и умные технологии. Устройство выполнено в тонком и легком корпусе, внутри которого нашлось место для современной начинки и богатого набора функций.

Разработчики изменили пользовательский интерфейс, сделав его более минималистичным и простым для использования. Каждый владелец Galaxy Watch Active сможет сделать устройство индивидуальным благодаря большому выбору циферблатов и разноцветных спортивных ремешков.

Galaxy Watch Active позволяют контролировать нагрузку во время тренировок (бег, велосипедная прогулка, гребля, тренировка на эллипсе и еще 39 видов упражнений), качество сна, уровень стресса и состояние здоровья, Кроме того, Galaxy Watch Active могут отслеживать уровень кровяного давления. Однако на данный момент функциональность работает только в США, Канаде, Сингапуре, Австралии и Германии.

Габариты часов составляют 39,5 х 39,5 х 10,5 мм при массе 25 г, дисплей имеет диаметр 1,1 дюйма разрешением 360 х 360 пикселей. Он покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Аккумулятор имеет емкость 230 мА•ч, в качестве однокристальной системы выступает двухъядерная Exynos 9110 с частотой 1,15 ГГц. Объем оперативной и флэш-памяти равен 768 МБ и 4 ГБ соответственно. Часы работают под управлением Wearable OS 4.0 на базе Tizen. Есть модули Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS/ГЛОНАСС. Поддерживается беспроводная зарядка. Корпус соответствует степени защиты IP68 и требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G, а также выдерживает давление 5 атм.