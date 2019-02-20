Xiaomi презентовала флагман Mi 9: характеристики и стоимость (фото)

Розничная стоимость смартфона в Китае составит $455 в минимальной комплектации.

Китайская компания Xiaomi официально презентовала свой новый флагманский смартфон Mi 9, который должен будет стать одним из самых мощных смартфонов своего поколения.

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Как сообщает 3DNews, телефон отличается эффектным дизайном. Задняя панель устройства выполнена из стекла с особой текстурой – оно меняет оттенки в зависимости от угла обзора и освещения.

Лицевая панель устройства занята AMOLED-матрицей от Samsung с диагональю 6,39 дюйма, и разрешением Full HD+. Матрица защищена стеклом Gorilla Glass 6, в нее также интегрирован сканер отпечатков пальцев. Производители утверждают, что на сенсорный экран приходится 91 % площади фронтальной части устройства.

Основная камера Xiaomi Mi 9 состоит из трёх модулей, защищённых сапфировым стеклом. Главным среди них является 48-мегапиксельный Sony IMX586 с 6-линзовой оптикой. Смартфон может писать видео с максимальной частотой 960 кадров/с.

Селфи-камера смартфона обладает разрешением в 20 Мп и может снимать видео в формате 1080p.

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Xiaomi Mi 9 основан на платформе Qualcomm Snapdragon 855. В основе чипсета лежат процессорные ядра Kryo 485, поделённые на три кластера. Обработка графики выполняется мощным GPU Adreno 640. Кроме топовой аппаратной платформы смартфон обзавёлся технологией Game Turbo, которая, как утверждается, основана на технологиях ИИ.

Флагман будет поставляться со встроенным накопителем на 128 ГБ, слот microSD в нем отсутствует. Покупателям будут доступны несколько версий устройства, с объемом оперативной памяти в 6 и 8 ГБ. Особняком стоит версия Explorer Edition – она будет оснащена накомителем в 256 ГБ и ОЗУ в 12 ГБ. Таким образом, устройство будет одним из лучшим решений для любителей мобильного гейминга.

Смартфон будет оснащаться аккумулятором ёмкостью 3300 мА·ч, с поддержкой проводной и беспроводной зарядки.

Из прочих характеристик устройства отмечается отдельная физическая клавиша для вызова голосового помощника Google Assistant, чип NFC и ОС Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.

Xiaomi Mi 9 проступит в продажу уже через месяц. Розничная стоимость в Китае составит $455 за версию с 6 ГБ ОЗУ, и $490 за модификацию с 8 ГБ. Топовая модификация Explorer Edition оценивается в $595.

Стоимость смартфона в Европе, вероятно, будет немного выше.