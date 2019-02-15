Новая миссия NASA изучит происхождение Вселенной

Она стартует в 2023 году.

NASA объявила о двухлетней космической миссии для изучения начала и эволюции Вселенной и определения того, насколько распространены необходимые элементы для жизни в планетных системах нашей галактики, Млечного Пути.

Об этом пишет theБабель со ссылкой на CNN.

Спектрофотометр для истории Вселенной, который называется SPHEREx, запустится в 2023 года и обойдется примерно в $242 миллионов, не считая затрат на запуск.

Читайте такжеNASA успешно высадила на Марсе «крота»

«Эта удивительная миссия станет сокровищницей уникальных данных для астрономов», — сказал Томас Зурбухен, помощник администратора Управления научной миссии NASA.

«Она предоставит беспрецедентную галактическую карту, содержащую «отпечатки пальцев» с первых моментов истории вселенной. И у нас будут новые подсказки к одной из величайших загадок в науке: что заставило вселенную расширяться так быстро, менее чем через наносекунду после Большого взрыва?»

SPHEREx будет использовать ближний инфракрасный свет, а также оптический, для обзора неба каждые шесть месяцев и сбора данных о более чем 100 миллионах звезд Млечного Пути, а также 300 миллионов галактик. Некоторые из них настолько далеки, что нужно 10 миллиардов лет, чтобы достичь наших телескопов.

В заявлении NASA говорится, что технология, использованная для создания SPHEREx, была адаптирована на основе той, которая используется на наших спутниках.

Исследуя Млечный Путь, SPHEREx будет искать органические молекулы и воду в местах, где рождаются звезды, которые называются звездными питомниками. Эти «детские сады», а также диски вокруг звезд, которые помогают формировать новые планеты, могут содержать ингредиенты для жизни. Недавно в этих местах были обнаружены странные вещи, такие как соль.

Результатом миссии должно стать создание карты неба с использованием 96 различных цветовых полос с большим разрешением, чем у любых предыдущих карт неба. SPHEREx также может помочь в определении целей для будущих миссий, таких как космический телескоп Джеймса Вебба.

NASA планирует сделать «следующий гигантский скачок в освоении дальнего космоса» и осуществить еще одну высадку людей на поверхность Луны. Директор космического агентства Джим Брайденстайн призвал американские фирмы помочь в разработке «многоразовых систем, позволяющие астронавтам высаживаться на Луну».