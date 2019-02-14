NASA успешно высадила на Марсе «крота»
Миссия InSight американского космического агентства NASA успешно посадила на поверхности Марса свой второй исследовательский инструмент.
Зонд теплового потока под названием HP3 был высажен с борта посадочного модуля «рукой» робота и размещен рядом с сейсмометром SEIS, который был доставлен на соседнюю планету в декабре, пишет BBC.
Читайте такжеNASA прекратило попытки связаться с марсоходом Opportunity
Вместе с бортовой радио системой эти сенсорные системы будут использоваться для исследования внутренних пород Марса. Это позволит лучше понять подземную активность на планете, а также то, как расслоены породы глубоко под поверхностью.
HP3 – это инструмент, разработанный в Германии. Он имеет встроенного «крота», который способен бурить до пяти метров вглубь. Французская же система SEIS будет пытаться зафиксировать «марсотрясения», а также удары метеоритов. Эта информация позволит воссоздать полную картинку о структуре Марса: от ядра до коры.
Читайте такжеNASA опубликовало панораму Марса, сделанную марсоходом Curiosity
Кроме того, SEIS будет отслеживать буровые работы HP3. Потому что местные вибрации тоже могут много рассказать о природе подземных пород в конкретной местности.