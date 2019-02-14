NASA успешно высадила на Марсе «крота»

Аппарат способен бурить марсианские породы до пяти метров вглубь.

Миссия InSight американского космического агентства NASA успешно посадила на поверхности Марса свой второй исследовательский инструмент.

Зонд теплового потока под названием HP3 был высажен с борта посадочного модуля «рукой» робота и размещен рядом с сейсмометром SEIS, который был доставлен на соседнюю планету в декабре, пишет BBC.

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Вместе с бортовой радио системой эти сенсорные системы будут использоваться для исследования внутренних пород Марса. Это позволит лучше понять подземную активность на планете, а также то, как расслоены породы глубоко под поверхностью.

HP3 – это инструмент, разработанный в Германии. Он имеет встроенного «крота», который способен бурить до пяти метров вглубь. Французская же система SEIS будет пытаться зафиксировать «марсотрясения», а также удары метеоритов. Эта информация позволит воссоздать полную картинку о структуре Марса: от ядра до коры.

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Кроме того, SEIS будет отслеживать буровые работы HP3. Потому что местные вибрации тоже могут много рассказать о природе подземных пород в конкретной местности.