Ученые создали самый чистый лазерный луч в мире

Применять новейший лазер можно в гравитационно-волновых датчиках, размещенных в космосе.

Группа ученых из Массачусетского технологического института (МТИ) создала самый чистый лазер в мире.

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Как сообщает Naked Science, в статье, опубликованной в журнале Optica, ученые пишут, что их лазерное устройство «компактное». Тем не менее они пытаются сделать его еще меньше.

Отмечается, что устройство, предназначенное для использования в космосе, производит луч лазерного света, который со временем изменяется меньше, чем любой другой лазер из когда-либо созданных.

В обычных условиях из-за изменений температуры и других факторов окружающей среды лазерные лучи колеблются между разными длинами волн. Ученые называют это «шириной линии» и измеряют ее в герцах или циклах в секунду. Прочие высокотехнологичные лазеры обычно достигают ширины линий между 1000 и 10 тысячами герц. Ширина линии нового лазера составляет всего 20 герц.

Добиться такого эффекта позволило использование в устройстве двух метров оптоволокна - этот материал производит лазерный свет с низкой шириной линии. Кроме того, лазер постоянно проверяет свою текущую длину волны по сравнению с предыдущей длиной и корректирует возникающие ошибки.

По словам ученых, высокая ширина волны — один из источников ошибок в прецизионных устройствах, использующих лучи лазерного света. Применять чистый луч можно в гравитационно-волновых датчиках, размещенных в космосе.

Ранее ученые впервые синтезировали плазму, температура которой ниже, чем в глубоком космосе.