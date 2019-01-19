В Ивано-Франковской области нашли бидон с документами УПА (фото)

Документы оцифруют для архива освободительного движения.

В Ивано-Франковской области, неподалеку от Рогатина, трое местных жителей нашли в земле бидон с документами УПА. Об этом сообщает Рогатинский горсовет.

Читайте такжеХлеб времен Голодомора нашли в документах НКВД (фото, видео)

Находку обнаружили 12 января в лесу между селами Рудая и Воронов, совершенно случайно. "Мы решили раскопать находку, чтобы убедиться, что он не пустой. Открыли, увидели учебник истории и документы УПА, поэтому все забрали с собой", - рассказал один из селян, Владимир Дзера.

Руководитель местного краеведческого музея "Ополье" Ольга Благая отметила, что документы очень хорошо сохранились, они датируются примерно 1945 годом. Однако над документами придется поработать реставраторам, чтобы просушить их от избыточной влаги и придать начальный вид - кое-где бумагу все же затронула ржавчина и плесень.

После реставрации материалы будут оцифрованы, а цифровые копии опубликованы в архиве украинского освободительного движения.

Сейчас материалы передали в накиональный музей "Тюрьма на Лонцкого". По словам директора музея Руслана Забилы, материалы содержат данные о деятельности УПА на территории Львовской, Тернопольской областей и Закерзонья. Можно предположить, что они были переданы для Романа Шухевича, который долгое время находился в окрестностях Рогатина.

Среди найденных документов обнаружен также шарж главнокомандующего, вероятно, выполненный чернилами. Есть также документы советского образца, трофеи, к примеру, плакат на чешском языке, отчеты, протоколы службы безопасности, финансовая отчетность и кассовая документация.